ILMATEADE | Esimene lumi võib maha sadada alles novembris

Kolmapäeval (16.10) tuleb tugevnev kõrgrõhkkond Leedu kohale ja selle põhjaservas on meie ilm sajuta ning selgineva taevaga. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul puhub mõõdukalt tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 0..-2°C-ni, rannikul on kuni 10°C, päeval tõuseb 8..12°C-ni.