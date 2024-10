Eks taasiseseisvumise ajal tõusis ka küsimus, et kellele ja milleks laulu-tantsupidusid vaja on, kui oleme vabad. Räägiti ka, et nõuka sisuga kultuurimajade võrgustik on aja ära elanud. Õnneks püsib praegu rahvamajade võrgustik, aga kurblooliselt jääb rahvast, kes seal koos käiks, aina vähemaks.