„Kui see ka ühe mehe elu päästab, tähendab see juba palju.“ Eesti ja Ukraina naised punuvad koos varjevõrke

Hanna, kes töötas 40 aastat raamatupidajana, pages Eestisse Kiievist. „Tütar jäi mul Kiievisse. Vot ei tea, kas on õige, et mina olen siin... Praegu on seda keeruline öelda. Aga mulle siin väga meeldib ja saan [võrkude punumisega] aidata. Ja inimesed on siin head. Elame!“ teatas ta optimistlikult ja lõi käärid järgmisse riideribasse.