RMK müüb erandkorras erametsale taimi

„Reeglina vaid riigimetsa jõudvad taimed on tuntud oma hea kvaliteedi poolest,“ teatab RMK. „Oleme seadnud kõrged standardid nii enda varutud seemnetele kui ka nendest kasvatatud taimedele kaheksas taimlas üle Eesti.

Keskkonnas metsaoksjon.ee on enampakkumisel 0,8 miljonit männipotitaime ning ligi 3,5 miljonit parendatud juurekavaga kuusetaime.

Parendatud juurekava tagab, et üldjuhul ei pea juuri kärpima, sest juured on kompaktsemalt koos. Kompaktsus aitab istutamise eelselt hoida kauem niiskust, ühtlasi kergendab see istutamist. Tervikuna aitab kompaktne ja tugev juurekava kaasa taimede kasvamaminekule.

Samuti on kõik taimed töödeldud insektsiidiga männikärsakast kahjuri vastu. Taimed transpordib RMK ostja soovitud asukohta kokkulepitud ajal ning see on müügihinnas. Ostmise miinimumkogus on männitaimede puhul 40 000 ja kuusetaimede puhul 30 000. Pakkumine on suunatud erametsaomanikele, metsaühistutele ja metsaettevõtetele.

„Metsakasvatus planeerib töid, sealhulgas taimede tellimist ette kuni viis aastat. Taimede ülejääk on tingitud sellest, et raiemahud riigimetsas on langenud varasematest prognoosidest kiiremini. Täiendav tegur on vähenenud üraskikahjustuste likvideerimise ja kahjustatud kuusikute uuendamise vajadus, aga see on mõistagi positiivne. Taimede ülejääk on alati parem kui puudujääk,“ selgitas RMK metsakasvatuse ja taimlamajanduse valdkonna juht Toomas Väät.

Näiteks tuhat hektarit uuendusraiete pindala kahanemist vähendab vajadust taimede järele keskmiselt 2 miljoni taime võrra. RMK-l endal kulub järgmisel aastal metsade uuendamiseks pisut üle 20 miljoni taime, 2023. aastal oli vastav näitaja ligi 23 miljonit taime.