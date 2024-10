Suur lobeelia on üks väärt püsilill

Meeldib niiske ja huumusrikas muld

Nõnda on mul koduses metsaaias tekkinud esialgsele ühele lobeeliale lisaks viis taime, kõik tiigi kallastel siin-seal laiali. Tundub, et olud on sellele liigile seal optimaalsed: püsivalt niiske neutraalne või kergelt hapukas huumusrikas liivapealne muld. Ka päikesepaistet jagub piisavalt. Oma kodumaal on suur lobeelia just eeskätt veekogude kaldataim, ent kasvab ka niisketes metsades.

Ühest küljest teeb muidugi rõõmu, et see Ameerikamaa lobeelia end siin nõnda hästi tunneb. Teisalt on tänapäeval üha aktuaalsem võõrliikide võimalik invasiivsus. Õnneks on see aiaosa piiritletud ebasobivate metsaaladega ning niiskest puisniidust, kus ta võiks probleemseks osutuda, lahutab mitusada meetrit palu- ja sookailumännikut. Nii et sinna levimise ohtu usutavasti pole. Aga eks silm tule sel ameeriklasel siiski igaks juhuks peal hoida.