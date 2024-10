Kas tunned toote ökomärgiseid?

Et tarbijate teadlikkus ökomärgistest pole kuigi suur, selgus sel sügisel Prisma kaubaketi tellimusel korraldatud uuringust. Sealt selgus, et kõige tuntumad öko-/keskkonnamärgised on Energy Star, Ökotex, Luigemärk (Skandinaavia ökomärgis) ja Lilleke (Euroopa ökomärgis), ent pea pooled (45%) 18–74aastastest küsitletutest ei ole nimetatud märgistest kuulnudki. Naised, eestlased ja nooremate vanusgruppide esindajad teavad ökomärgiseid mõnevõrra paremini.