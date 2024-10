SUUR KULTUURIDEBATT | Kas paneme rahvamajad kinni? Mis on nende olemasolu mõte 21. sajandil?

Just siis kui Kadrina mees Rein Sikk tuias ümber Kadrina rahvamaja, külastas teda mõte arutleda rahvamajade tuleviku üle laiemalt. Mitte et Kadrina kultuurielul miskit viga oleks, pigem vastupidi... Aga ärevaid hääli rahvamajade tuleviku asjus kostub siit ja sealt.

Esitasin Facebookis suurele seltskonnale olulise küsimuse, mis kõlas nii: „Mis on rahvamaja ja või ja / või kultuurimaja olemasoleku mõte Eestis 21. sajandil? Milleks meil neid ikka vaja on, mis on nende olemasolu peaülesanne?“