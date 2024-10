„Me ei ole nõus maksutõusudega!“ Protest on tulekul: kohvikud, restoranid ja hotellid peatavad töö üle Eesti

„Protestiaktsiooni teravik on suunatud eelkõige toitlustussektorile. Olgu restoran, bistroo või siis lihtsamad söögikohad, kõigil on täna keeruline,“ sõnab EHRLi juhatuse liige Verni Loodma Maalehele. „Restoranipidajate huvi on ikkagi see, et väljas söömine ei pea olema luksuskaup ja see peaks olema igale eestlasele taskukohane ka lähitulevikus. Tegemist on aktsiooniga, et näidata, kuidas kiire hinnatõusu tingimustes on keeruline hakkama saada.“