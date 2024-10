ILMATEADE | Nädalavahetus tuleb selge ja kuiv, seejärel ilm pöördub

Nädalavahetusel (19.-20.10) on kõrgrõhuala servas sajuta ilm ja laialdaselt selge taevas. Lõunakaare tuul on lääne poolt survet avaldava madalrõhkkonna mõjul võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on öösiti –1..+4 kraadi, lõunakaare tuulele avatud rannikul kuni +10, päeval +9...+13 kraadi.