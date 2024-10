VIDEOD | Tartu hiiglaslik korsten varistati! Tükk korstnast kukkus sadamasse, lõhkudes kai

Korsten lõhati 15 meetri kõrguselt ning see kukkus Turu 18 kinnistule loode poole, piki Emajõe kaldajoont.

Päris plaanipäraselt siiski kõik ei läinud, sest üks korstna tükk lendas ka lähedal asuvasse sadamasse. MTÜ Paadisadam Jõe sadamakapten Rait Kuusiku sõnul kukkus korstna redel sadama kai peale, mis just alles valmis ehitati. „Ükski inimene viga ei saanud ja enamus paadid on ka terved. Kahju oli vaid materiaalne. Eks hakkame vaikselt vaatama, mis siin katki on. Elektri ka hetkel ei ole,“ kirjeldab Kuusik. Kõik kulud lubati sadamale korvata ning paadiomanikud lõhkajate vastu viha ei pea.