ILMATEADE | Uus nädal toob kaasa vihmahood ja väga tugeva tuule

Teisipäeval (22.10) püsib madalrõhkkond jõulisena ja liigub Norra merelt Nordkapi poole. Päeval jõuavad vihmapilved saartele ja õhtul muutub sadu laialdaseks. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 7..12°C, päeval 10..14°C.

Kolmapäev (23.10) tuleb üle Nordkapi liikuva madalrõhkkonna lõunaservas vihmahoogude ning väga tugeva edela- ja läänetuulega, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 5..9, rannikul kuni 11°C, päeval 9..12°C.

Neljapäeval (24.10) jõuab Norra merele uus madalrõhkkond ning selle mõjusfääri jäävad Skandinaavia ja Soome põhjapoolsed alad. Läänemere ääres tugevneb lõuna poolt kõrgrõhuala mõju. Kahe rõhuala piirimail puhub tugev edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s. Saju tõenäosus on väike, vaid põhjarannikul on nõrga vihma võimalus. Õhutemperatuur on öösel 2..7, rannikul kuni 11°C, päeval 11..13°C.