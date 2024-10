Mees potsatas võõra aia taha kanad ja põgenes: „Raipel vedas roppu moodi, et päike just sealt paistis!“

„Laupäeval 19. oktoobril jõime Viljandi külje all talus parajasti pärastlõunakohvi, kui nägime, kuidas võõras auto meie aia taga peatus. Ütlen kohe ära, et sel raipel vedas roppu moodi, et päike just sellise nurga alt otse silma paistis, et me tema auto numbrit ja isegi täpset värvi ei näinud,“ kirjeldas postitaja juhtunut.