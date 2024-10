ILMATEADE | Vihmasadu levib täna üle kogu maa

Kahe rõhuala piirimail puhub meil tugev edelatuul, rannikul puhanguid öösel 18 m/s, päeval 14 m/s. Öösel ja hommikupoolikul suuremat sadu ei tule, üksikuis paigus tiba vihma pole välistatud. Pärastlõunaks jõuavad merelt läheneva madalrõhulohu tihedamad sajupilved Liivi lahe ümbrusse ja laienevad edasi mandrile. Õhutemperatuur on öösel 7..12°C, päeval 10..13°C.

Kolmapäeval (23.10) suundub üks osa madalrõhkkonnast üle Nordkapi ja selle serva mööda liigub üle Eesti vihmapilvi - enam öö hakul ja hommikul, päeval sajuhoogude võimalus väheneb. Puhub väga tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 5..10, rannikul kuni 12°C, päeval 10..12°C.Neljapäeval (24.10) õhurõhk tõuseb ja Kesk-Euroopast laieneb kõrgrõhkkonna serv üle Läänemere. Kahe rõhuala piirimail puhub tugev läänetuul. Saju tõenäosus on võrdlemisi väike (~25%). Õhutemperatuur on öösel 4..9, rannikul kuni 12°C, päeval 11..14°C.