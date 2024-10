Madis Timpson: kiviaegsed pensionimaksmise süsteemid tuleks ära muuta

„Me elame nagu eilses päevas. Infosüsteemid, mida kasutatakse, on 25 aastat vanad. Siin on küll mõttekoht ja meie e- Eesti tukub. Need kiviaegsed pensionimaksmise süsteemid tuleks ära muuta,“ tõdes riigikogu sotsiaalkomisjoni juht Madis Timpson.