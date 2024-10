Keskkonnaekspert: „Me ei sõida rahva arvamusest üle, militaarmüra lõpuni leevendada ei saagi“

Eesti üks kogenumaid keskkonnaeksperte Aide Kaar tõdeb, et emotsionaalseid rahvakoosolekuid ja kohtuasju on viimastel aastatel üha rohkem. „Eks see on ka mõistetav, inimlik emotsioon,“ saab ta aru vastuseisust, kui mõni objekt kodu kõrvale trügib. Kaar märgib, et vahel heidetakse talle ka ette, et keskkonnaeksperdid on alati kõigega nõus. Tegelikult ei ole, aga need juhtumid lihtsalt ei jõua avalikkuse ette.