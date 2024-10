Valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli selgitas justiitsministrile ja põhiseaduskomisjonile saadetud kirjas, et valimisringkondade piirid on viimase 20 aasta jooksul püsinud muutumatuna. Samas on valijate ja mandaatide arvu muutused ringkonniti olnud märkimisväärsed. „Selline olukord avaldab mõju ka valimistulemustele.“