Parim taimekasvataja valitakse teraviljatootjate seast

Töötajate leidmine on suurim katsumus

Jaak Flink kureerib Muuga PMi ja Laekvere PMi taimekasvatusjuhina ligikaudu 4900 hektari harimist. Eesti Maaülikoolis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise eriala cum laude lõpetanud agronoomi ei heiduta tohutud pindalad. Suurem probleem olevat töötajate leidmine.

„Masinarooli võivad kõik minna, aga tehnika hooldamise ja remondiga tänapäeval enam toime ei tulda,“ muretses Flink, kes suvel 21 töötajat juhtis. Ta rõhutas ka, et põllumajandus ei ole noorte seas atraktiivne eriala ja ka korralik palk ei kutsu oskajaid spetsialiste maale. Vanem generatsioon aga ei jõua moodsa digitehnoloogiaga nii hästi sammu pidada.

„Kõige enam motiveerib mind see, et saab teha koostööd ja katseid suurte väetisefirmadega – projektid on mahukad, aga ägedad ja õpetavad palju,“ rääkis juba 12 aastat samas kohas töötanud teraviljakasvataja. Tunnistades, et kui ka sel hooajal hakkas selgeks saama, et jälle on pigem kehvapoolne aasta, kippus rõõm tegemistest kaduma. „Lõikasin kehvad põllud ruttu ära ja siis oli kohe pilt parem ning töötahe tuli tagasi,“ tõi mees esile, et ebameeldivad ülesanded tuleb kiiresti kaelast ära saada – siis on lihtsam edasi minna ja paremate tulemuste üle rõõmustada.

Kombainide vahetus tõstis efektiivsust

Karel Toss kasvatab teravilja korraga kolmes farmis: Peri Põllumajanduslik AS ja Miiaste Põllumajanduslik AS ning Põlva Agro OÜ. Kokku tuleb taimekasvatusjuhil hallata 6700 hektarit. Maaülikoolist pärit põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise magistrikraad ning eelmise põua-aasta kogemus on agronoomi ettevaatlikuks teinud.

„Saagid olid tänavu samuti väikesed, lootsin rohkem, aga väga ei nurise ka,“ rääkis Toss. Taliraps andis 2,5 tonni hektarist ja nisusaagi näiteks tõi ta 5,5 tonni. Eelarve tehtigi madalamate saakide ootuses, seetõttu kahjumisse jäämise muret ei olevat. „Saime ikkagi rohkem, kui planeerisime.“