Konfiskeeritud Lihula samba ekspertiis on valmis, kuid nüüd on selgunud uus probleem

Lihula monumendil midagi keelatut ekspertiis ei tuvastanud. Aga nüüd on politseil uus mure – keegi kivi omaks ei tunnista. „Olgugi, et on välditud vägivalda õhutava sümboolika kasutamist, võimaldab see ajalugu mitte tundvatel isikutel teha valesid järeldusi ning pahatahtlikke manipulatsioone korraldada,“ märgib Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt.