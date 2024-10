„Nägin ette, kellel järgmisena minek.“ Hauakaevaja põles läbi ja sai insuldi

Valerik Ahnefer kaevas haudu kümme aastat. Elas leinajatele kaasa. Kuulis igasuguseid soove: näiteks mangus üks lesk, et Valerik haua uuesti lahti kaevaks, sest tema tahab oma meest veel korra näha. Tagatipuks aimas Valerik tihtilugu ette, kellel järgmisena manala teele minek on. See kõik väsitas.