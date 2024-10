GRAAFIKUD | Läti tõestab: keskmise kiiruse kaamerad vähendavad liiklusõnnetusi hüppeliselt

Kiiruskaamerad on eestlastele tuttavad juba palju aastaid. Kas ühel hetkel võiks need ka keskmist kiirust mõõtma hakata, on praegu ebaselge.

Maaleht kirjutas eelmisel nädalal Põlva nutiteest, mis tuvastas alates aasta algusest 125 754 sõidukit, mille keskmine kiirus ületas linnas 55 km/h. Kui Eestis pole hetkel võimalik keskmise kiiruse ületamise eest trahvi teha, siis naaberriigis Lätis on see lubatud juba aasta aega. Küsisime lõunanaabrite transpordiministeeriumist järele, kuidas see aasta nende liiklusohutusele mõjunud on.