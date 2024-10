Oma esimese fosforiiditeemalise intervjuu andis kliimaminister Yoko Alender just Maalehele. Paraku on paljuski selle sisuks ka põhjendused, miks ta ei saa veel minna fosforiidi pärast muretsevate kohalike inimeste ette ja neile asjast avameelselt rääkida.

Kliimaminister Yoko Alender Maalehele kliimaministeeriumis intervjuud andmas ja põhjendamas, miks ta ei saa veel praegu minna avalikult fosforiidiväljade rahva ette fosforiidiuuringutest ja võimalikest kaevandustest rääkima. Intervjuu positiivse poolena soostus minister reporteri pealekäimise järel avama ministeeriumi koduleheküljel fosforiiditeemaliste korduma kippuvate küsimuste rubriigi, et murelikel oleks mingigi paik, kus oma muret veidikenegi leevendada. FOTO: Sven Arbet | Delfi Meedia