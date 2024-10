LUGEJA MURE | Kes see viib õunu metsa alla? Pange ta häbiposti!

Mõni aeg tagasi just alles kirjutati, et õunu ei tohi metsa alla mädanema viia, aga ikka viiakse. Haapsalus Paralepa-Pullapää RMK metsandusliku õpperaja ääres on viies kohas maha kallatud ikka suur koorem õunu, kirjutas Maalehele lugeja Haapsalust.