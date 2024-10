Kliimaekspert: aktivism tuleb ukse taha jätta

On levinud müüt, et kasvuhoonegaasid ja -efekt on halvad. Tegelikult ei oleks ilma nendeta elu Maal võimalik. Probleem seisneb aga selles, et me suurendame atmosfääris süsinikumolekulide hulka maa alt pärit fossiilset toorainet põletades ja seega kliimasüsteemi soojenemist. Kui Hiina lisab 300 gigavatti uut söevõimsust, mõjutavad need muutused ka Eestit.