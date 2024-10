Sünoptik Kairo Kiitsak teatab, millal talverehvid alla panna

Tänane ilm on aga veel võrdlemisi kena. Reedel suundub kõrgrõhkkond Valgevene kohale ja selle loodeservas Eestis suuremat sadu ei tule (tõenäosus alla 25%), kuid õhumass on soe ja taevas tõenäoliselt kaetud madalate pilvedega, millest uduvihma võib tibutada. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuuri öine miinimum jääb 5°C piirimaile, rannikul püsib üle 10°C, päeval on 10..13°C.