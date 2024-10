Eraomand kui juustuauk

See kujund iseloomustab hästi riigi suhtumist metsaomandisse. Kliimaministeerium teatas hiljuti, et valitsus otsustas tõsta looduskaitseliste piirangute hüvitist rangelt kaitstavate alade erametsaomanikele. Alates järgmisest aastast tõuseb Natura 2000 sihtkaitsevööndis asuvate erametsade toetus 134 eurolt 160 eurole hektari kohta.

„Arusaamatu – kliimaministeerium ise on ju ka kinnitanud, et õiglane kompensatsioon saaks olla tasemel 200 eurot/ha aastas,“ kommenteeris Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun. „Nüüd järsku tuuakse õigluse latt allapoole. Pannakse selle järgi paika, kuidas õnnestus raha leida. Õiglane see küll pole. Need inimesed, kellele seda hüvitist makstakse, on ju oma metsast ilma jäänud.“