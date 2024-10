Meelis Seedre: metsanduses oleme kliimaseadusest ühe ringiga ees

Üks olulisemaid teemasid on kaitsealuse maa protsent, mis peaks määrama piiri metsanduse ja looduskaitse vahel. Praegu on ministeeriumi ettepanek, et riigi looduskaitse piirangud peaksid tulevikus hõlmama 30% maismaast. Aasma sõnul võimaldab see toimetamisruumi metsanduses korrastada.