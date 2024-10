Soome metsaomanike jurist: oleme väga huvitatud elurikkuse hoidmisest, aga omadel tingimustel

Oluline on ka eristada soid ja metsi, kuna mõlemal kasvab puid, samas nende kaitsemeetmed ja -kriteeriumid võivad erineda. Enamik kaitsealasid asub Soome põhjaosas, lõunaosas on kaitse all vähem kui 10% metsadest. Selle teema üle vaieldakse praegu tuliselt, kuna on selge vajadus suurendada kaitstava ala pindala, eriti lõunaosas, et tagada looduslike elupaikade ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine.

Natura alad on enamasti riiklikult kaitstud, seal ei ole metsa majandamine lubatud. Natura aladel, mis ei ole riikliku kaitse all, algab kõik Natura hindamisest, et ei tekitaks kahju loodusväärtustele. Majandustegevus Natura aladel on väga piiratud ja alati tuleb hinnata, mida seal teha võib.

Seadusandlus kui lähtepunkt

Soome põhiseadus tagab vara kaitse, mis on aluseks kõigile edasistele regulatsioonidele. See sätestab, et vara sundvõõrandamise korral peab olema tagatud täielik hüvitis.

Looduskaitse seadus on oluline raamistik, mis määratleb kaitsealad ja Natura 2000 alad. See seadus kaitseb elupaiku ja liikide mitmekesisust. Vabatahtlikku ökoloogiline hüvitamine võimaldab maaomanikel kompenseerida looduse kahjustamist, mis võib tekkida inimtegevuse tõttu.

METSO programm on olnud Soome looduskaitse edendamisel oluline tööriist ja suur edulugu, mida reklaamitakse ja Euroopas.

Riik on kohustatud maksma täielikku hüvitist, kui maaomanik kannatab olulist rahalist kahju. Iga kord, kui uus piirang kehtestatakse, peab selle mõju omandile hindama.

Metsaseadus kaitseb erilise tähtsusega elupaiku, kuid ei näe ette riiklikku hüvitist. Siiski peab kaitse olema selline, et see ei põhjustaks maaomanikule liialt suurt rahalist kahju. Erandid on võimalikud, kui maaomanik ja riik jõuavad kokkuleppele, võimalik on ka rahaline hüvitis.

Veeseadus kaitseb veekeskkonna elupaiku, kuid samuti ei maksta hüvitist. Veekogude ja nende ümbruse kaitse toetab ka metsade ökosüsteeme.

Metsanduse toetusskeemi seadus METKA pakub keskkonnaabi lepingute kaudu toetusi metsalooduse majandamiseks, looduse taastamsiesk ja kontrollitud põletamiseks.