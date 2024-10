ILMATEADE | Uuel nädalal sajab hoovihma, sekka ka lörtsi

Ööl vastu teisipäeva on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, hommikuks sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub läänekaare tuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0...+5, rannikul kuni +9 °C.

Teisipäeva (29.10) päev on olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 2–8, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhtul läheneb merelt järgmine madalrõhulohk, mis toob saartele vihma ja tugevdab edelatuult. Õhutemperatuur on päeval +7...+10 °C.

Kolmapäeval (30.10) liigub järgmine madalrõhulohk üle Eesti. Sajab vihma. Tuul on tugev ja pöördub uuesti edelast läände ning loodesse ja avab tee külmemale õhumassile, mistõttu võib Virumaal õhtul sekka ka lörtsi sadada. Õhutemperatuur on öösel +3...+8, rannikul kuni +10 °C, päeval +7...+10 °C.

Neljapäeva (31.10) öösel kiirustab üle meie kõrgrõhuhari ja sajuvõimalus on korraks väiksem, kuid loodevoolus saabub tänastel andmetel Põhjalahelt väike käbe tsüklon, mis üle Soome lahe kagu-ida suunas kiirustab. See toob meile vihma, Põhja- ja Ida-Eestisse lörtsi. Loodetuul on väga tugev. Õhutemperatuur on öösel 0...+5, rannikul kuni +9 °C, päeval +7...+11 °C.