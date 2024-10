Teeb kadedaks! Riia keskturu kalavalik paneb kahtlema, kas Eesti on ikka mereriik

Olen üsna kindel, et vanaema ei sattunud oma elus kunagi Riiga. Seega ei saanud ta teada, et lõunanaabrite UNESCO pärandisse kantud keskturu Daugava-poolse halli uksel tervitab värske saia ja šokolaadi lõhna asemel pahvakas hapendatud kurgi ning vürtside aroomi. Esimene lett, mida siseneja näeb, on täis kaheliitriseid Riia puskari pudeleid.