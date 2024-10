Rootsi jahimees lasi metsigade pähe maha kaks poni

„Jahimees küll vabandas ja mainis, justkui oleks hobuse taga olnud metssiga, keda ta tahtis lasta. Isegi kui see nii oli, siis sellises olukorras sa ei saa olla kindel, et lask on täpne. Samuti ei ole võimalik metssiga hobusega sassi ajada, nende liikumine on täiesti erinev. Oli selge ja tähine öö,“ kirjeldab ta olukorda.