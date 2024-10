Nõudepesumasina saladused ja müüdid

Kõik nõudepesumasinat kasutanud inimesed ilmselt nõustuvad, et masinas saab pesta suurema koguse nõusid korraga ja tulemuseks on mõnusalt läikivad nõud, mida on käsipesuga raskem saavutada. Siiski on masina kasutamise ja täitmise juures palju kasulikke nippe, mida tasub parima tulemuse saavutamiseks järgida.