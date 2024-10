„Mind ei huvita talumistasu, kui pole vett.“ Kaevanduse pärast juba korra veeta jäänud kohalikud fosforiiti ei usu

Sirje Rebane elab Kohala külas 1978. aastast ja on üle elanud kaks fosforiidisõda. „Ajalugu kordub, juba 1986 ja 2011 tehti siin selgeks, et fosforiidi kaevandamine on keskkonnakahjulik, nüüd aga arvatakse taas, et see on kasulik,“ on ta irooniline.