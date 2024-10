VIDEO | „Iga autoomaniku õudusunenägu!“ Kõrvitsad hirmutavad Nõmmel autojuhte

Esimesel kõrvitsal on aku tühjenemist tähistav tuluke, teine kõrvitsal asuv märgis aga tähistab madalat õlitaset või -survet, samuti võib autol olla probleeme pumbaga. Kolmandal kõrvitsal on näha mootoritule märgist, mis viitab, et mootori töö juhtumises on tekkinud viga. Neljas märk aga näitab, et mootor on ülekuumenenud.