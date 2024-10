Põllumehed Toompeal: miks kliimaseadus tekitab segadust ja toidutootja on ebavõrdses konkurentsis?

Põllumajanduse tipptegijad seitsmest maakonnast arutlevad, millised on suurimad kitsaskohad maamajandamises.

Põllumajanduse tipptegijad seitsmest maakonnast ehk tänavused aasta põllumehe tiitli nominendid kogunevad kolmapäeval Toompeale konverentsile, et arutleda selle üle, mida teha, et elu maal paraneks. Maaleht uuris, mis on nende meelest suurimad kitsaskohad maamajandamises.