Aiatehnika tuleb talvekorterisse panna tühja paagiga

Selleks, et muruniidukid, -traktorid ja -trimmerid tehnika omanikku kaua teeniks, ei tohi neid sügisel lihtsalt niisama garaaži kevadet ootama tõsta. „Igal masinal, mis on plaanis pikemaks ajaks seisma jätta, tuleb kindlasti teha ära õlivahetus. Kuna kasutatud õli muutub happeliseks, põhjustab see seismisel masina sees korrodeerumist,“ selgitab Olerexi kütuste sisseostu- ja logistikajuht Veiko Värk.