Venemaa keelas elusloomade transiidi, Eesti loomakasvatajad kaotavad üle 60 miljoni

Föderaalne veterinaar- ja fütosanitaarjärelevalve (Rosselkhoznadzori) teenistus saatis välja teate, et alates 18. oktoobrist 2024 on keelatud veiste, lammaste ning teiste loomade, kes on vastuvõtlikud lammaste katarraalsele palavikule, liikumine EL-i karantiinikohtadest, mida Rosselkhoznadzori spetsialistid ei ole kontrollinud, läbi Venemaa Föderatsiooni territooriumi kolmandatesse riikidesse.