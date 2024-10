TURUKOMMENTAAR | Facebookis müüakse hoidiseid hirmkalli hinnaga

Koduseid hoidiseid pakuvad internetiavarustes nii suuremad kui ka väiksemad tegijad. Tallinnas Nõmme turul oma kaupa pakkuv Miku talu on põllu- ja aiasaaduste gruppidesse üles pannud ka hinnakirjaga reklaamtabelid. Hoidiste valmistamine on vaevarikas töö ja selles talus osatakse oma aega ka vääriliselt hinnastada. Valikus on nii palju põnevat, et raske on midagi tellimata jätta. 0,5 l marineeritud seeni maksab olenevalt liigist 15–20 eurot, soolaseened 25 eurot.