Keskkonnaagentuur hoiatab: tõuseb tugev tormituul kuni 22 m/s

Kolmapäeva päeval liigub aktiivne madalrõhuala Lapimaalt Valge mere kohale ja selle serva mööda tungib külmem õhumass Läänemere äärde. Pöörise lõunaservas on hommikupoolik meil enamasti pilves ja mitmel pool sajab vihma. Päeva jooksul loode poolt alates pilvkate hõreneb ja sadu on vaid kohati. Puhub edela- ja läänetuul, pärastlõunal lääne- ja loodetuul 6-12, puhanguti 15, rannikul 11-16, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on 8..12°C, pärastlõunal järk-järgult langeb. Algab külma sissetung ja õhtul võib Virumaal sekka ka lörtsi tulla.