Keskkonnaagentuur hoiatab: tõuseb tugev tormituul, mis puhub kuni 22 m/s

Neljapäeva (31.10) öö tuleb tõusva õhurõhu foonil üksikute sajuhoogudega, vihma sekka võib ka lörtsi tulla. Puhub tugev loodetuul. Õhutemperatuur langeb sisemaal 0 °C ümbrusse, rannikul jääb +5 kraadist kõrgemale. Suurem osa päevast on üle liikuva kõrgrõhuharja mõjul sajuta ja mõõduka läänekaare tuulega. Kuid samal ajal jõuab Skandinaaviasse uus aktiivne madalrõhkkond ja selle lohk liigub üle Läänemere. Vastu õhtut jõuavad saartele vihmapilved, mis kiiresti mandrile liiguvad. Tuul on ennelõunal üürikeseks nõrgem ja puhub läänekaarest, pärastlõunal tugevneb edelatuul. Õhutemperatuur on +5...+9 °C.