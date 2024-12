Ajakirjaniku kogemus: krohvimisega võib maja renoveerimisel imesid korda saata

Erinevad krohvisegud vajavad erinevaid töövõtteid

Vana puitmaja remontija suurim katsumus seisneb selles, kuidas muuta maja võimalikult hästi soojapidavaks, samal ajal säilitades hoone sisekliima sellisena, nagu see varasemalt aastakümneid olnud on. Ikka selleks, et niiskus puitkonstruktsiooni purema ei pääseks. Sestap tasub eelistada nn hingavaid materjale, vähem aga igasuguseid kilesid, montaaživahtu, vahtplastist soojustusmaterjali jmt. See aga ei tähenda, et krohvimisest peaks loobuma – tänapäeval on krohvitöödeks küllaldaselt saadaval ka kõikvõimalikke loodussõbralikke materjale.

Tasub ka meeles pidada, et välimine krohvikiht kujutab endast eeskujulikku tuuletõket, mistõttu võiks selle peale mõelda nõukogude perioodil ehitatud silikaatvoodriga majade puhul. Näiteks kui selliseid hooneid pole omal ajal suuremat soojustatud ja kui ei taheta mastaapset remonti koos kiviseina mahalõhkumisega ette võtta, aitab fassaadi ülekrohvimine ruume mõnevõrra soojapidavamaks saada. Selleks sobib tavaline tsemendipõhine krohvi- ja müürisegu, aga ka lubikrohv, millesse sideainena on segatud liiva või tsementi.

Krohvikiht kui isoleerkiht

Siseruumide renoveerimisel ei maksa kipskrohvi tingimata eemale tõrjuda, sest tegelikult on ka see materjal õhku läbi laskev. Kipskrohvi võib kasutada vahekihtide tegemiseks aluspinna ettevalmistamisel, heli ja niiskuse isoleerimiseks, aga ka seinte lõppviimistluseks. Samas sobivad siseruumidesse ka savi- ja lubikrohv ning dekoratiivkrohvid. Oluline on see, et krohviseguga tuleb oskuslikult ümber käia. See aga, tõsi küll, nõuab teatavat vilumust.

Samamoodi tuleb krohvisegu valides teada, millise seina peale see kasutusse läheb, sest krohvisegud on erinevad – on eraldi välis- ja siseseinte segud, on erineva nakkuvuse ja kuivamiskiirusega segud jne.

Nii peab väliskrohv hästi veeauru juhtima ja selle survetugevus peaks olema madal – siis püsib see kindlamalt ning kauem seinas.