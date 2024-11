HOIATUS | Torm on kohal! Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliini väljumised on tühistatud

Sajab tihedat vihma. Õhutemperatuur on +7...+12 °C, üksnes öö hakul langeb Eesti idatiivas ja õhtul üle maa alla +5 °C, sest siis läheb külmemaks, vihma sekka tuleb rohkem lörtsi ja teed muutuvad kohati libedaks. Kuna üle soojema merevee tormab väga külm õhk, on oodata mereefekti käivitumist, mille tulemusena arenevad rünksajupilved. Need liiguvad merelt rannikule ja edasi sisemaale. Rünksajupilvede all on tuulepuhangud jõulised ning kohati võib sadada rahet ja olla äikest.