FOTO | Ida-Virumaal sajab laia lund

Kiitsak hoiatab, et madalrõhuala liigub üle Põhja- ja Kirde-Eesti ida-kagu suunas ning tuul on muutliku suunaga või idakaarest. Samas on Eesti keskmest lõunapool kannab tuul sooja õhku üle maa. „Ilma poolest on Eesti suur!“ ütleb Kiitsak.