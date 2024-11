„Näide äärmiselt kehvast seadusloomest.“ Lääne-Viru vallavanemad tulistasid fosforiidiseaduse auklikuks

Keskkonnaminister Yoko Alender on nn fosforiidiseaduste muutmise vajadust pressiteate vahendusel põhjendanud järgmiselt: „Eestis on väärtuslikke maavarasid, nagu näiteks magneesium, rauamaak, fosforiit ja haruldased muldmetallid, mille järele on Euroopa Liidus ja maailmaturul suur nõudlus.“