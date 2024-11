Brüsselis tööstusarhitektuuri ja Hiina ajalugu avastamas

Üks selliseid on kesklinna ja kuulsa Atomiumi vahele jääv ala, mille nimi on Tour&Taxis. See on kunagine suur tööstuskompleks, mida peetakse esimeseks multimodaalsete kaubaplatvormide alaks maailmas, mis ehitati selleks, et võtta kiiresti ja efektiivselt vastu nii maanteid, veeteid kui raudteid mööda liikuvaid kaubasaadetisi. Siin liikus märkimsväärseid koguseid alkoholi, tubakat, suhkrut, kohvi ja šokolaadi, mis vajas nii ladustamist kui tollimist.