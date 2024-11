Pärnumaal murdsid hundid maha Saksa lambakoera

Pulli külas oli varahommikul kella nelja paiku kuulda lauda taga koera haukumist. „Vanaema läks just sel ajal välja ja koer, nagu igal hommikul, jooksis ja näitas, et valvab maja. Siis aga vanaema kuulis, et ta haugub nagu kurjemalt ja mõne aja pärast enam mitte. Ta mõtles, et koer jookseb või ei jõua enam lihtsalt haukuda. Eks siis oldigi koeral juba kõri kallal,“ rääkis Pulli talu peremees Ivar EJS-ile.