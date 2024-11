TORMIBLOGI | Elektrita on üle 7000 kliendi, Harjumaal sai tormi tõttu inimene vigastada

Ka 2. novembril puhub loodetuul sisemaal puhanguti kuni 17, rannikul 20-25 m/s. Hooti sajab lörtsi ja vihma ning teedel on libeduseoht! Ilma kujundab madalrõhkkonna lääneserv ja õhutemperatuur on 0..+5, rannikul kuni +7°C.

Elektrilevi sõnul tekitas tugev torm kõige enam katkestusi lääne regioonis: Pärnumaal, Läänemaal ja saartel. Rapla- ja Harju piirkonnas oli varahommikul üle 6000 majapidamise elektrita, Pärnumaal ligi 2000. Rikete tipphetkel (öösel) oli Eestis elektrita ca 18 000 klienti. Hetkeseisuga on elektrita veel üle 7000 kliendi ning see number võib tuule tugevnedes kasvada.

Kogunenud on kriisikomisjon ja käivitatud on Elektrilevi kriisireservi kaasamine rikete lahendamisele, et elektriühendused võimalikult kiirelt taastada.