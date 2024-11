TORMIBLOGI | Tugevad tuuled rapivad endiselt kogu Eestit

Eeloleval ööl (3.11) liigub lauge kõrgrõhuhari üle Eesti läänest itta. Ilm on vahelduva pilvisusega, hommiku poole pilvisus tiheneb. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi, ida pool ka lund. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul loode- ja läänetuul 6-12, puhanguti kuni 17, öö hakul 20 m/s, hommikul pöördub saartel edelasse. Õhutemperatuur on -2..+3, rannikul kuni +6°C. Teedel on libeduseoht!