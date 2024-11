Lendorava kaitse sotsiaalmajandusliku mõju uuring tekitab küsimusi

„See küsimustik on kummaline, sest vastustevalikud on ees ja muud ei saagi lisada,“ kommenteeris Eesti Maaülikooli teadusprorektor Rein Drenkhan. „Mida annab küsimus vormis, et kas oled valmis panustama? Peaks olema panuse hind ja soovitavalt ka kontonumber, siis saaks hinnata vastaja tõsiseltvõetavust.“