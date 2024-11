Tormikahjude kõrvaldamisele on laekunud 441 väljakutset

Kui päästjad saavad tavaliselt ööpäevaga 60-70 väljakutset, siis eile alanud tormisel ööpäeval on see number kerkinud 441 juurde. Enim on selliseid väljakutseid olnud Lääne regioonis, kus päästjad on välja sõitnud 230 korda, Põhja regioonis aga 149 korda.