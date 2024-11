Tormikahjude kõrvaldamisele on sel nädalavahetusel laekunud 479 väljakutset

Kui päästjad saavad tavaliselt ööpäevaga 60-70 väljakutset, siis reedel ja laupäeval möllanud tormine ilm on selle numbri kergitanud 479 juurde. Enim on selliseid väljakutseid olnud Lääne regioonis, kus päästjad on välja sõitnud 249 korda. Põhja regioonis on väljakutseid olnud 141, Idas 15 ja Lõunas 74.